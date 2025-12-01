Енергетики зазначають, що графік відключення світла на Черкащині на 2 грудня необхідний для профілактики аварій.

Графік відключення світла в Черкаській області на 2 грудня оприлюднено через планові ремонтні роботи на електромережах, повідомляє Politeka.

Обмеження запроваджуються з метою забезпечення безпечної та стабільної роботи системи, повідомляють місцеві енергетики.

У Ладижинській сільській громаді Уманського району відключення електропостачання триватиме з 08:00 до 17:00. Роботи проводяться на всій території громади, включно з житловими будинками та соціально важливими об’єктами.

У Степанківській сільській громаді планові роботи відбудуться з 09:00 до 15:00. Світло не буде у будинках села Степанки, а також у Телепинському старостинському окрузі. Зокрема, у селі Телепине електропостачання припинять на вулицях Козацька (№ 34–45), а також на провулку Козацький (№ 4–25).

Енергетики наголошують, що графік відключення світла в Черкаській області на 2 грудня є необхідним для профілактики аварій, модернізації ліній та підвищення якості постачання електроенергії.

Жителям радять заздалегідь підготуватися: зарядити телефони та ноутбуки, зберегти запас питної води, вимкнути чутливі прилади та переконатися в безпечному підключенні побутової техніки. У разі непередбачених ситуацій слід звертатися на гарячі лінії енергокомпанії. Також варто повідомити про відсутність електрики сусідів чи родичів, які не мають доступу до Інтернету та не можуть дізнатися інформацію про це.

Такі заходи допоможуть мінімізувати незручності та забезпечити безпечне користування електропостачанням під час тимчасових відключень.

