Энергетики отмечают, что график отключения света в Черкасской области на 2 декабря необходим для профилактики аварий.

График отключения света в Черкасской области на 2 декабря обнародован из-за плановых ремонтных работ на электросетях, сообщает Politeka.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасной и стабильной работы системы, сообщают местные энергетики.

В Ладыжинском сельском обществе Уманского района отключение электроснабжения продлится с 08:00 до 17:00. Работы проводятся на всей территории общины, включая жилые дома и социально важные объекты.

В Степанковской сельской общине плановые работы состоятся с 09:00 до 15:00. Света не будет в домах села Степанки, а также в Телепинском старостинском округе. В частности, в селе Телепино электроснабжение будет прекращено на улицах Казацка (№ 34–45), а также на переулке Казацкий (№ 4–25).

Энергетики отмечают, что график отключения света в Черкасской области на 2 декабря необходим для профилактики аварий, модернизации линий и повышения качества снабжения электроэнергией.

Жителям советуют заранее подготовиться: зарядить телефоны и ноутбуки, сберечь запас питьевой воды, выключить чувствительные приборы и убедиться в безопасном подключении бытовой техники. При непредвиденных ситуациях следует обращаться на горячие линии энергокомпании. Также следует сообщить об отсутствии электричества соседей или родственников, которые не имеют доступа к Интернету и не могут узнать об этом.

Такие меры помогут минимизировать неудобства и обеспечить безопасное использование электроснабжения во время временных отключений.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.