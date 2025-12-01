График отключения света в Днепропетровской области на 2 декабря был обнародован из-за плановых ремонтных работ на энергетических сетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

Цель ограничений – проведение технического обслуживания и предотвращение аварийных ситуаций, сообщает местная энергокомпания.

В городе Днепр свет выключат с 08:00 до 17:00 на улицах Победы 202, 204 и 206. Подобные работы запланированы в Днепровском районе, в частности, в селе Орильское на улицах Заводская, Центральная (дома 1, 1Г, 2–4, 4А, 5–7 61В).

В Самаровском районе ограничения коснутся села Заречное, где отключение состоится на улицах Буркина 2, Сетевая 21 и Молодежная 14, также с 08:00 до 17:00.

В Павлограде электроснабжение будет ограничено по улице Промышленной 1, а в городе Желтые Воды – на улицах Заводская 8, 9, 11 и Ивана Богуна 2 в то же время.

Энергетики отмечают, что график отключения света в Днепропетровской области на 2 декабря помогает предотвратить серьезные аварии и обеспечивает стабильность сетей в зимний период. Жителям советуют заранее планировать использование электроприборов, обеспечить бесперебойное питание критически важных устройств и запас освещения и батареек.

Также рекомендуется проверить заряд батарей в телефонах и портативных зарядных устройствах, избегать одновременного использования большого количества мощных приборов в утренние и вечерние часы, а при экстренных ситуациях обращаться на горячие линии энергоснабжающей компании. Это позволит минимизировать неудобства и безопасно пережить временные отключения.

