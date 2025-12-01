Государство создало возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, так что рассказываем об этом подробнее.

Получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе пока могут определенные категории граждан, потерявших дома из-за войны или нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Согласно действующему законодательству, бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляется в пределах жилого фонда социального назначения. Настоящий документ определяет порядок и категории граждан, которые могут рассчитывать на пособие.

Процесс получения такого дома не скорый. Он требует подготовки документов, проверки данных и времени для рассмотрения заявлений. Однако для многих семей это реальный шанс получить крышу над головой.

Прежде всего, право получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе имеют внутренне перемещенные лица, лишившиеся дома из-за боевых действий, а также военнослужащие, лица с инвалидностью, дети-сироты и семьи погибших военных.

Отдельно предусмотрена поддержка для тех граждан, чей дом полностью или частично разрушен в результате войны. Для внутриперемещенных лиц государство предлагает варианты временного или постоянного проживания.

Это могут быть служебные квартиры или вновь построенные дома, приобретенные за средства международных партнеров. Приоритет получают семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью.

На сегодняшний день действует несколько основных программ, по которым можно получить крышу над головой или компенсацию. Первая из них – «єВідновлення». Она предусматривает финансовую помощь гражданам, чьи дома были повреждены или разрушены.

Поддержка предоставляется в виде сертификатов, которые можно использовать для покупки нового дома или его строительства.

Еще одна инициатива – «єОселя». Она создана для военных, медиков, педагогов и ученых, но доступна и другим категориям. Предусмотрена возможность оформить ипотеку под 3% годовых для льготных групп и под 7% для всех остальных граждан.

