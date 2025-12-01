Денежная помощь в Одесской области предназначена тем ВПЛ и гражданам, нуждающимся в дополнительных ресурсах.

Министерство социальной политики Украины объявило об открытии приема заявок на единовременную денежную помощь для ВПЛ в Одесской области в размере 6,5 тыс. грн, пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики в Telegram.

Денежная помощь в Одесской области предназначена тем ВПЛ и гражданам, которые нуждаются в дополнительных ресурсах для обеспечения надлежащих условий проживания в холодный сезон.

Право на получение единовременной выплаты имеют следующие категории:

дети, находящиеся на попечении или попечительстве

дети с инвалидностью, а также питомцы приемных семей и детских домов семейного типа

дети из семей внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на жительство для ВПЛ

несовершеннолетние дети из малообеспеченных семей

лица с инвалидностью первой группы из числа ВПО

одинокие пенсионеры, получающие надбавку по уходу, с размером пенсии до 9,4 тыс. грн

Для подачи заявки предусмотрены два способа: онлайн и офлайн. Самый удобный вариант – использование мобильного приложения Дия.

В этом случае заявителю нужно заранее обладать активным Дия.Карту, а затем выполнить ряд стандартных действий:

открыть меню «Сервисы»

перейти к разделу «Зимняя поддержка»

выбрать подходящую программу

подтвердить наличие Дия.

Те граждане, которые не могут воспользоваться электронным сервисом, могут оформить заявку непосредственно в территориальном отделении Пенсионного фонда Украины.

Важно, что выплаченные денежные средства имеют целевое назначение. Получатели могут потратить их на приобретение зимней одежды и обуви для взрослых и детей, а также на медикаменты и витаминные комплексы в аптеках.

