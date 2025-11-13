В начале зимы 2025 года в Одесской области начнется реализация денежной помощи для пенсионеров и других незащищенных категорий населения под названием «Теплая зима», пишет Politeka.net.
Программа предусматривает одноразовую выплату в размере 6500 гривен, которую граждане смогут использовать для приобретения зимней одежды, обуви и необходимых лекарств.
Согласно решению правительства, участие в программе примут несколько категорий граждан, среди которых:
- дети и лица с инвалидностью первой группы среди внутренне перемещенных лиц, уже получающих пособие на жительство;
- дети из малообеспеченных семей, пользующихся соответствующей государственной поддержкой;
- дети, над которыми установлена опека или забота;
- дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- одинокие пенсионеры, которым предоставляется надбавка за уход.
Старт денежной помощи в Одесской области для пенсионеров и других незащищенных категорий намечен на 1 декабря 2025 года. Начисление и выплату средств будет осуществлять Пенсионный фонд Украины, а полученные средства можно использовать в течение 180 календарных дней с момента зачисления на счет.
Для получения помощи гражданам необходимо заранее открыть универсальную банковскую карту «Дия.Картка». Это можно сделать через приложение «Приват24», следуя следующим шагам:
- Обновить или установить приложение «Приват24» на своем устройстве;
- Открыть новую «Дия.Картка» или обновить существующую карту «єПідтримка»;
- Подключить «Приват24» к «Дия.Картка»;
- Перейти в государственное приложение «Дия» и подать заявку на получение выплат;
- Выбрать «Дия.Картка» от ПриватБанка как счет для зачисления средств.
