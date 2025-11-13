Старт денежной помощи в Одесской области для пенсионеров и других незащищенных категорий намечен на 1 декабря 2025 года.

В начале зимы 2025 года в Одесской области начнется реализация денежной помощи для пенсионеров и других незащищенных категорий населения под названием «Теплая зима», пишет Politeka.net.

Программа предусматривает одноразовую выплату в размере 6500 гривен, которую граждане смогут использовать для приобретения зимней одежды, обуви и необходимых лекарств.

Согласно решению правительства, участие в программе примут несколько категорий граждан, среди которых:

дети и лица с инвалидностью первой группы среди внутренне перемещенных лиц, уже получающих пособие на жительство;

дети из малообеспеченных семей, пользующихся соответствующей государственной поддержкой;

дети, над которыми установлена ​​опека или забота;

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

одинокие пенсионеры, которым предоставляется надбавка за уход.

Старт денежной помощи в Одесской области для пенсионеров и других незащищенных категорий намечен на 1 декабря 2025 года. Начисление и выплату средств будет осуществлять Пенсионный фонд Украины, а полученные средства можно использовать в течение 180 календарных дней с момента зачисления на счет.

Для получения помощи гражданам необходимо заранее открыть универсальную банковскую карту «Дия.Картка». Это можно сделать через приложение «Приват24», следуя следующим шагам:

Обновить или установить приложение «Приват24» на своем устройстве;

Открыть новую «Дия.Картка» или обновить существующую карту «єПідтримка»;

Подключить «Приват24» к «Дия.Картка»;

Перейти в государственное приложение «Дия» и подать заявку на получение выплат;

Выбрать «Дия.Картка» от ПриватБанка как счет для зачисления средств.

