Дефицит продуктов в Одесской области привел к ограничению выбора в магазинах и значительному удорожанию отдельных товаров, особенно сезонных фруктов, сообщает Politeka.

Больше всего пострадали груши: урожай майских заморозков значительно сократил количество плодов. Это чувствуют не только покупатели, но и фермеры, потерявшие часть продукции из-за неблагоприятных погодных условий.

Аграриям пришлось восстанавливать поврежденные сады, что существенно повысило расходы. Себестоимость выращивания выросла, а на полках магазинов стало меньше местных фруктов.

По данным рыночных аналитиков, оптовая цена на груши поднялась с 50 до 70 гривен за килограмм. В рознице покупатели теперь платят около 78 гривен.

Фермеры отмечают, что пытаются удержать стабильную стоимость, однако, дефицит продуктов в Одесской области значительно ограничивает такие возможности. Из-за финансовых затруднений часть урожая реализуется сразу после сбора, ведь длительное хранение становится нерентабельным.

В крупных сетях украинские груши почти исчезли, а полки заполняет импортная продукция из Нидерландов, Испании, Эквадора и Южной Африки.

Для потребителей эксперты советуют планировать покупки заранее и обращать внимание на альтернативные источники во избежание недостатка в магазинах.

Несмотря на подобную ситуацию, продукты в Одессе можно получить и бесплатно.

Каждый день планируется выдавать до 50 наборов. Волонтеры отмечают, что формирование очереди будет происходить отдельно для жителей города Одесса, чтобы предотвратить большое скопление людей и обеспечить упорядоченный процесс раздачи.

