Подорожчання продуктів у Запоріжжі продовжує позначатися на витратах мешканців, повідомляють аналітики місцевого ринку, повідомляє Politeka.

Найбільше зміни торкнулися овочів, молочних виробів і круп, що формує суттєве навантаження на середній чек сімей.

За останній місяць середня вартість жовтого болгарського перцю піднялася до 245,28 грн за кілограм. Ціна у різних мережах коливалася від 189 у Novus до 332,10 у Megamarket. Листопадові показники були значно нижчі — близько 193,50. Зростання склало майже 46 гривень, що відчутно для тих, хто купує овочі регулярно.

Молочні продукти також подорожчали. Кисломолочний сир «Простонаше» 9% вагою 300 г нині коштує в середньому 99,70 грн, що на 7,30 більше, ніж у листопаді. Вартість у магазинах варіюється: від 95,99 у Novus до 105,40 у Megamarket.

Серед круп найбільше зросли ціни на пшоно. Середній показник склав 32,87 грн за кілограм, тоді як у листопаді він становив 29,79. Найдешевше зерно пропонує Megamarket — 32,20, найдорожче — Auchan — 33,90.

Експерти пояснюють тенденцію комплексними факторами: збільшення вартості енергоносіїв, підвищення транспортних витрат, сезонні коливання пропозиції та девальвація національної валюти впливають на формування цін. Через це подорожчання продуктів у Запоріжжі торкається не лише преміальних товарів, а й базових продуктів першої необхідності.

Мешканцям радять планувати закупівлі заздалегідь, відстежувати акційні пропозиції та купувати крупи або овочі оптом для економії. Також експерти радять звертати увагу на локальні ринки, де ціни часто нижчі, ніж у великих супермаркетах, а якість товарів залишається стабільною.

Подорожчання відчутно впливає на щоденний бюджет, особливо для сімей із малими доходами, тому своєчасне планування витрат стає ключовим для збереження фінансової стабільності.

