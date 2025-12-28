Подорожание существенно влияет на ежедневный бюджет, особенно для семей с малыми доходами.

Подорожание продуктов в Запорожье продолжает отражаться на расходах жителей, сообщают аналитики местного рынка, сообщает Politeka.

Больше всего изменения затронули овощи, молочные изделия и крупы, что формирует существенную нагрузку на средний чек семей.

За последний месяц средняя стоимость желтого болгарского перца поднялась до 245,28 грн. за килограмм. Цена в разных сетях колебалась от 189 у Novus до 332,10 у Megamarket. Ноябрьские показатели были значительно ниже – около 193,50. Рост составил почти 46 гривен, что ощутимо для тех, кто покупает овощи регулярно.

Молочные продукты тоже подорожали. Кисломолочный сыр «Простонаше» 9% весом 300 г в настоящее время стоит в среднем 99,70 грн, что на 7,30 больше, чем в ноябре. Стоимость в магазинах варьируется: от 95,99 у Novus до 105,40 у Megamarket.

Среди круп больше всего выросли цены на пшено. Средний показатель составил 32,87 грн за килограмм, в то время как в ноябре он составил 29,79. Самое дешевое зерно предлагает Megamarket – 32,20, самое дорогое – Auchan – 33,90.

Эксперты объясняют тенденцию комплексными факторами: увеличение стоимости энергоносителей, повышение транспортных расходов, сезонные колебания предложения и девальвация национальной валюты оказывают влияние на формирование цен. Поэтому подорожание продуктов в Запорожье касается не только премиальных товаров, но и базовых продуктов первой необходимости.

Жителям советуют планировать закупки заранее, отслеживать акционные предложения и покупать крупы или овощи оптом для экономии. Также эксперты советуют обращать внимание на локальные рынки, где цены зачастую ниже, чем в крупных супермаркетах, а качество товаров остается стабильным.

Подорожание существенно влияет на ежедневный бюджет, особенно для семей с малыми доходами, поэтому своевременное планирование расходов становится ключевым для сохранения финансовой стабильности.

