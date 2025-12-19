Для комфортного использования новой системы оплаты проезда в Запорожье советуют заранее проверять состояние счета и обновление приложения.

В Запорожье стартовала новая система оплаты проезда, позволяющая пассажирам использовать цифровую карту «Січ Загальна» без пластиковых носителей, передает Politeka.

Об этом сообщает городской совет.

Электронный билет теперь можно приобрести через мобильную программу EasyPay, тогда как ранее приобретение было доступно только в терминалах по ул. Школьной, 2. Стоимость поездки осталась на уровне 60 гривен.

В салонах общественного транспорта установлены QR-коды. Пассажиру достаточно отсканировать код по телефону, чтобы списание произошло автоматически с электронной карты, привязанной к приложению.

Систему E-Pass внедряет компания ООО «ИЗИ СОФТ», входящая в финтех-группу EasyPay. Для использования карты необходимо скачать приложение, выбрать город Запорожье, открыть раздел «Транспорт», выбрать тип «Загальна» и подтвердить покупку.

Жители, уже имеющие физические носители — студенческие, школьные, льготные или общие — могут добавить их в программу. После оцифровки пластиковые версии больше не требуются, ведь все данные хранятся на телефоне.

Оплата проезда производится мгновенно: QR-код сканируют камерой или сканером в программе, выбирают карту для расчета и подтверждают оплату. Билет действителен 75 минут в пределах одного транспортного средства, при пересадке нужно покупать новый.

Пополнение баланса возможно без комиссий через приложение EasyPay, официальный сайт или более 100 терминалов по городу. Для комфортного использования новой системы оплаты проезда в Запорожье советуют заранее проверять состояние счета и обновление приложения, чтобы поездки проходили без задержек.

