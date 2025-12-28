Новий графік руху транспорту в Одесі почав діяти з 19 грудня і стосується соціальних автобусних маршрутів, які тимчасово замінюють частину електротранспорту.

Новий графік руху транспорту в Одесі оновили рішенням міської влади у зв’язку з обмеженою роботою електротранспорту та необхідністю забезпечити сполучення у години найбільшого пасажиропотоку, повідомляє Politeka.

Новий графік руху в Одесі передбачає, що соціальні автобуси курсують виключно у робочі дні. Проїзд у них залишається повністю безкоштовним.

Через обмежену кількість рухомого складу інтервали курсування на соціальних маршрутах залишаються значними. Новий графік руху транспорту в Одесі враховує ці обставини.

Один із соціальних маршрутів забезпечує сполучення між залізничним вокзалом та вулицею 28 ї бригади на період відсутності трамвайного маршруту № 7 проспектом Князя Володимира Великого.

Відправлення здійснюється о 06:00, 06:20, 06:40, 08:00, 08:30, 09:00, 12:30, 13:10, 14:00, 17:00, 18:00, 19:00. У зворотному напрямку: о 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 10:10, 13:30, 14:10, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Також продовжує працювати соціальний маршрут, що з’єднує вулицю Святослава Ріхтера та вулицю Дігтярну.

Відправлення від Святослава Ріхтера з кінцевої зупинки тролейбусного маршруту №12 відбуваються о 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15. У зворотному напрямку: о 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Окремо діє маршрут, що сполучає Тираспольське шосе в районі Два стовпи та вулицю Дігтярну. Виїзд від початкової зупинки відбувається о 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, а окремі рейси від зупинки Західний цвинтар - о 08:20, 13:20, 14:50.

Відправлення з вулиці Дігтярної з площі Менделе Мойхер Сфоріма відбуваються о 07:30“К”, 08:30“К”, 09:30“К”, 14:30“К”, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, при цьому рейси до Західного цвинтаря позначені літерою “К”.

