Новый график движения транспорта в Одессе начал действовать с 19 декабря и касается социальных автобусных маршрутов, временно заменяющих часть электротранспорта.

Новый график движения транспорта в Одессе обновили решение городских властей в связи с ограниченной работой электротранспорта и необходимостью обеспечить сообщение в часы наибольшего пассажиропотока, сообщает Politeka.

Новый график движения в Одессе подразумевает, что социальные автобусы курсируют исключительно в рабочие дни. Проезд у них остается полностью бесплатным.

Из-за ограниченного количества подвижного состава интервалы курсирования на социальных маршрутах остаются значительными. Новый график движения транспорта в Одессе учитывает эти обстоятельства.

Один из социальных маршрутов обеспечивает сообщение между железнодорожным вокзалом и улицей 28-й бригады на период отсутствия трамвайного маршрута №7 по проспекту Князя Владимира Великого.

Отправка осуществляется в 06:00, 06:20, 06:40, 08:00, 08:30, 09:00, 12:30, 13:10, 14:00, 17:00, 18:00, 19:00. В обратном направлении: в 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 10:10, 13:30, 14:10, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Также продолжает работать социальный маршрут, соединяющий улицу Святослава Рихтера и улицу Дегтярную.

Отправления от Святослава Рихтера с конечной остановки троллейбусного маршрута №12 проходят в 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15. В обратном направлении: в 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Отдельно действует маршрут, соединяющий Тираспольское шоссе в районе Два столба и улицу Дегтярную. Выезд от начальной остановки происходит в 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, а отдельные рейсы от остановки Западное кладбище – в 08:20, 13:50.

Отправления с улицы Дегтярной с площади Менделе Мойхер Сфорима проходят в 07:30 "К", 08:30 "К", 09:30 "К", 14:30 "К", 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, при этом рейсы.

