Важливо, що безкоштовне житло для ВПО в Одесі не передається у приватну власність.

У Одесі стартувала програма надання безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.net.

Закон дозволяє як отримати соціальне помешкання, так і отримати грошову компенсацію, якщо квартир чи будинків немає у наявності.

Право на соцжитло мають люди, які потребують підвищеної державної підтримки. До цієї категорії належать особи з інвалідністю, тяжкими захворюваннями або ті, хто проживає в аварійних будівлях. Діти-сироти після завершення навчання також можуть отримати стартову допомогу.

Безкоштовні домівки доступні переселенцям, які не мають нерухомості на контрольованій території України. Крім того, пріоритет надається родинам із площею менше ніж 7 квадратних метрів на одну особу та громадянам із низьким доходом, які не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Соцквартири розподіляються лише серед осіб у складних життєвих обставинах або тих, хто не може придбати житло приватно.

Станом на 2025 рік позачергове право мають сім’ї загиблих військових, учасники бойових дій, ветерани, реабілітовані жертви політичних репресій та люди з інвалідністю через війну. Першочергово забезпечуються також постраждалі від Чорнобиля, діти-сироти та з інвалідністю, постраждалі від стихійних лих або надзвичайних ситуацій, а багатодітні сім’ї з п’ятьма і більше дітьми.

Мінімальна площа становить 13,65 квадратного метра на одну людину, з можливістю збільшення ще до 10 квадратних метрів. Квартири можуть бути у вигляді окремих кімнат у комунальних будинках, самостійних квартир або житлових будинків.

Важливо, що безкоштовне житло для ВПО в Одесі не передається у приватну власність. Проживання регулюється договором соціального найму, який визначає права та обов’язки мешканців.

Для участі у програмі необхідно звернутися до місцевого органу влади, подати документи, що підтверджують право на пільги або складні обставини. Після перевірки житлова комісія ухвалює рішення, і особа очікує черги на квартиру або компенсацію.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.