Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі призначені виключно для українців, що відповідають критеріям.

В Одесі гуманітарний центр «Гостинна хата» продовжує роботу з підтримки внутрішньо переміщених осіб, надаючи безкоштовні продуктові набори та засоби гігієни, повідомляє Politeka.net.

Як зазначається у повідомленні організації, видача допомоги здійснюється в порядку живої черги.

Перевага надається переселенцям, які нещодавно оформили довідку ВПО, при цьому термін отримання підтримки обчислюється від дати офіційної реєстрації.

Для новоприбулих внутрішньо переміщених осіб передбачено окремий порядок: вони можуть отримувати продуктові набори один раз на місяць протягом перших трьох місяців після прибуття до Одеси. Такий формат покликаний допомогти людям швидше адаптуватися на новому місці та покрити базові потреби у перший період після переїзду.

Крім того, право на отримання продовольчої допомоги один раз на два місяці мають окремі вразливі категорії населення.

До них належать матері або батьки, які самостійно виховують дітей і можуть підтвердити це відповідною довідкою, родини з вагітними жінками, самотні пенсіонери віком від 70 років, подружжя пенсіонерів, де обом понад 70 років, одинокі люди з інвалідністю I та II групи, а також багатодітні сім’ї, у яких виховується троє і більше неповнолітніх дітей.

Водночас у центрі звертають увагу, що переселенці з громад, які мають власні офіційні представництва в Одесі, наразі не можуть отримати продуктові набори саме в «Гостинній хаті». Для таких осіб залишаються доступними інші види гуманітарної допомоги. Представники центру повідомляють, що робота з налагодження співпраці з громадами триває, і після досягнення відповідних домовленостей перелік програм підтримки може бути розширений.

Окремо в організації уточнюють умови надання додаткової допомоги. Зокрема, дитяче харчування видається один раз на місяць. Інші види гуманітарної підтримки, зокрема дитячі та дорослі підгузки, засоби гігієни, медикаменти та медичне обладнання, надаються всім внутрішньо переміщеним особам, які цього потребують, незалежно від дати переселення.

У центрі наголошують, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі призначені виключно для внутрішньо переміщених осіб з регіонів, де тривають активні бойові дії, та які були офіційно зареєстровані як переселенці у період з 2022 по 2025 рік.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.