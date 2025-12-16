Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області дозволить підприємствам утримувати необхідний рівень обслуговування.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області торкнулося послуг з вивозу сміття у місті Шостка, повідомляє Politeka.

У Шостці офіційно переглянули тарифи на вивіз твердих побутових відходів. Це рішення стосується послуг, які надають ТОВ «Еко-Шостка» та ПП «Броус».

На засіданні виконавчого комітету міськради розглянули 32 питання, серед яких – питання підвищення розцінок на вивезення ТПВ. Заявки компаній обґрунтовували необхідністю покрити зростання витрат на захоронення сміття, оплату праці персоналу та паливно-мастильні матеріали, повідомила начальниця управління економіки Дар’я Гребенюк.

Попередньо тариф пропонували встановити на рівні 231,3 грн за кубічний метр, що на 28% більше попередньої ставки у 25 грн за кубометр. Після обговорення та рекомендацій міського голови остаточно вирішили підвищити вартість до 30 грн за м³.

Зауваження та пропозиції від мешканців щодо нових розцінок прийматимуться протягом визначеного законодавством терміну, після чого рішення набуде чинності.

До слова, подорожчання в Сумській області торкнулося не лише сфери компослуг. Ціни почали рости й на продукти. Дані за листопад 2025 року показують, що вартість основних товарів у супермаркетах регіону зросла практично у всіх категоріях, від бакалії до молочних виробів та овочів.Серед круп найбільше подорожчала гречка.

