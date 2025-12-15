Жителям радять слідкувати за цінами, щоб мінімізувати вплив подорожчання продуктів у Київській області на сімейний бюджет.

У Київській області спостерігається подорожчання продуктів, повідомляє Politeka.

За останній місяць найбільш помітні зміни зафіксовані у категоріях овочів, молочних виробів та круп, що безпосередньо впливає на сімейний бюджет.

Картопля рожева у супермаркетах варіюється від 17,50 грн у Auchan до 29,99 у Novus за кілограм. Середня вартість за листопад-грудень 2025 року склала 23,75, що на 0,30 більше, ніж у попередньому місяці. Сезонне зростання попиту та коливання врожаю стали ключовими факторами підвищення вартості.

Масло «Селянське» 72,5% за останні 30 днів подорожчало до середніх 120,23 грн за 200 грамів, збільшившись на 2,18. Відмінності між мережами доволі значні: Metro пропонує продукт по 125 гривень, Megamarket – 121,70, Auchan – 114. Фахівці відзначають, що різниця розцінок зумовлена логістичними витратами та умовами закупівлі у постачальників.

Крупи також показують тенденцію до подорожчання. Наприклад, середній цінник гречки піднявся до 45,13 грн за кілограм, що на 1,56 більше, ніж у листопаді. У Megamarket кілограм коштує 56,20, Novus – 40,89, Auchan – 38,30. Така різниця підкреслює необхідність уважного порівняння цін перед покупкою.

Аналітики пояснюють зростання цін кількома факторами: сезонні коливання, зростання собівартості постачання, подорожчання енергоносіїв і логістики, а також інфляційний тиск. Водночас споживачі відчувають на собі вплив макроекономічних процесів, що може призвести до зміни структури витрат на продукти харчування.

Експерти радять мешканцям регіону планувати покупки заздалегідь, відстежувати акції та порівнювати розцінки в різних мережах. Також варто звертати увагу на локальні виробництва: часто товари від місцевих фермерів коштують дешевше за імпортовані аналоги і не поступаються якістю.

Регулярне відстеження цін дозволяє зрозуміти ринкові тенденції та скорегувати щоденні витрати, щоб мінімізувати вплив подорожчання продуктів у Київській області на сімейний бюджет.

