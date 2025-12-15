Сформовано детальні графіки відключення світла на 16 грудня в Сумській області.

Через заплановані масштабні ремонтні роботи заплановано впровадження графіків відключення світла на 16 грудня в Сумській області, про що повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

За даними енергетиків, у зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла на 16 в Сумській області.

Додатково обмеження заплановані 16 грудня в населеному пункті Охтирка, де знеструмлення триватиме з 08:00 до 17:00. Протягом дев’яти годин без електрики залишаться мешканці таких вулиць:

Армійська: 80/1, 80/73, 80А, 82, 89, 89Б.

Бакирівський: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12Б, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 23Б, 23В, 24, 31, 33, 35.

провул. Барвінковий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42.

Березовий: 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 9, 11, 13, 13А.

Бузкова: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 78А, 82, 84, 86.

Також у населеному пункті Глухів електропостачання буде припинено з 10:00 до 16:00. Відключення торкнуться вулиці:

Спаська: 10, 35, 46, 48, 50, 52, 54, 54А

Олександра Безбородька: 1–24, 26, 28, 30

Синявська: 1–27

Павла Скоропадського: 1–16, 6А, 8, 10, 12, 14

Миколи Василенка: 32А, 35–37, 41, 43

Румянцева: 1–20, 10А.

Крім того, тимчасове знеструмлення заплановано в місті Путівль. Світло буде відсутнє з 09:00 до 15:00:

Вознесенська: будинки 40, 42, 50

Іоанна Путивльського: будинки 57, 61, 61/1

Кооперативна: будинки 1–6, 8, 9, 11–14

У населеному пункті Конотоп відключення електроенергії також проводитимуться з 08:30 до 14:30. Перелік адрес, де буде припинено електропостачання, включає:

Германівська: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 56

Путивльська: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 29, 33, 33А, 35, 37, 37А, 37Б, 37В, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 57/1, 59, 61, 63, 65, 67

1-й Германівської: 17

1-й Путивльської: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 18

Набережна: будинки 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64

Цілинна: будинки 2, 4, 6

Крім цього варто чекати на обмеження жителям населеного пункту Недригайлів на вул. Незалежності 25А. Знеструмлення діятимуть з 9 до 15 години.

Актуальні графіки вимкнень «Сумиобленерго» пропонує переглядати на офіційному сайті компанії у розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Жителів регіону закликають завчасно підготуватися до можливих перерв в електропостачанні та врахувати їх у своєму повсякденному розкладі.

