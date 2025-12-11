Незважаючи на дефіцит овочів у Сумській області, проблем із хлібом та крупами не очікується.

Дефіцит овочів у Сумській області загрожує насамперед вітчизняній продукції через проблеми з врожайністю, повідомляє Politeka.

Місцеві покупці вже помітили скорочення обсягів свіжих овочів і фруктів у магазинах, а експерти прогнозують збереження напруженої ситуації протягом найближчих місяців.

Аграрний сезон цього року виявився непростим: тривалі морози навесні, аномальна спека та інші природні фактори негативно вплинули на більшість культур. Фермери зазнали втрат замість очікуваних доходів, через що звичне сезонне зниження цін на продукцію практично не відбулося. Кількість овочів на ринку обмежена, а резерви для зимового зберігання можуть виявитися меншими, ніж зазвичай.

Підвищення цін на свіжі продукти виглядає неминучим. Економіст Едуард Каражия зазначає, що імпортні поставки можуть пом’якшити тиск на внутрішній ринок: за відсутності іноземних товарів вартість українських овочів зростатиме через обмежену конкуренцію. Збільшення частки імпортної продукції дозволяє знизити навантаження на виробників та частково компенсувати дефіцит.

Незважаючи на дефіцит овочів у Сумській області, проблем із хлібом та крупами не очікується. Українське виробництво зернових перевищує потреби внутрішнього ринку, що гарантує продовольчу безпеку. Експортні процеси залишаються складними: фермери отримують незначну частку прибутку, тоді як основний фінансовий зиск дістається трейдерам і логістичним компаніям, часто через інші країни або офшори, що створює додаткові виклики для місцевого аграрного сектору.

