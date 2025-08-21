Навіть попри те, що Україна має власне виробництво та достатні потужності, може виникнути дефіцит продуктів у Сумській області.

Дефіцит продуктів у Сумській області спостерігатиметься на хліб, через це зовсім скоро буханець коштуватиме рекордну ціну, повідомляє Politeka.net.

Про це у коментарі ЗМІ розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Він наголосив: навіть попри те, що Україна має власне виробництво пшениці та достатні потужності для випікання хліба, вирішальним чинником у формуванні кінцевої ціни стають витрати на логістику.

"Ми розуміємо, що пшениця наша, потужності виробництва – наші. Але фактор пального теж впливає. Зростання цін на пальне, ось що може підштовхнути ціни вгору", – зазначив Ус.

За його прогнозами, ціна буханця пшеничного хліба може зрости до 55 гривень. Це не подвоєння вартості, проте таке підвищення стане відчутним для більшості українських родин, які вже стикаються зі зростанням витрат на продукти та комунальні послуги.

Окремо Ус звернув увагу на ризики, пов’язані з воєнною ситуацією. Коли ракета пошкодить хлібозавод чи іншу виробничу інфраструктуру, ринок миттєво реагує скороченням пропозиції, дефіцит продуктів у Сумській області та новим стрибком цін.

Станом на початок серпня 2025 року, за даними ресурсу «Мінфін», середні ціни на хліб в українських магазинах виглядали так:

батон «Рум’янець» нарізний, 450 г — 27,90 грн;

пшеничний хліб масою 600–650 г — 42,99–44,72 грн;

житній «Бородинський», 300 г — у середньому 44,90 грн.

Таким чином, прогнозована ціна у 55 гривень означатиме підвищення на 20–25% у середньому. Подальшу динаміку ринку визначатимуть кілька чинників:

ціни на пальне — головний драйвер витрат на перевезення сировини та готової продукції;

стан логістики та інфраструктури — руйнування підприємств і транспортних шляхів може миттєво зменшити обсяги виробництва та викликати дефіцит продуктів у Сумській області;

врожайність і сезонність зернових — хоча зерно є власним, його зберігання й переробка потребують енергоресурсів;

стабільність гривні — важливий фактор для імпортних компонентів та обладнання.

Джерело: Патріоти України.

