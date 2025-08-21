Даже несмотря на то, что у Украины есть собственное производство и достаточные мощности, может возникнуть дефицит продуктов в Сумской области.

Дефицит продуктов в Сумской области будет наблюдаться на хлеб, из-за этого совсем скоро буханка будет стоить рекордную цену, сообщает Politeka.net.

Об этом в комментарии СМИ рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Он подчеркнул: даже несмотря на то, что у Украины есть собственное производство пшеницы и достаточные мощности для выпечки хлеба, решающим фактором в формировании конечной стоимости становятся затраты на логистику.

"Мы понимаем, что пшеница наша, мощности производства – наши. Но фактор горючего тоже влияет. Рост цен на горючее, вот что может подтолкнуть цены вверх", – отметил Усс.

По его прогнозам, стоимость буханки пшеничного хлеба может вырасти до 55 гривен. Это не удвоение стоимости, однако такое повышение станет ощутимым для большинства украинских семей, которые сталкиваются с ростом расходов на продукты и коммунальные услуги.

Отдельно Усс обратил внимание на риски, связанные с военной ситуацией. Когда ракета повредит хлебозавод или другую производственную инфраструктуру, рынок мгновенно реагирует сокращением предложения, дефицитом продуктов в Сумской области и новым скачком стоимости.

По состоянию на начало августа 2025 года, по данным ресурса Минфин, средние цены на хлеб в украинских магазинах выглядели так:

батон «Румянец» нарезной, 450 г - 27,90 грн;

пшеничный хлеб массой 600-650 г - 42,99-44,72 грн;

ржаной «Бородинский», 300 г – в среднем 44,90 грн.

Таким образом, прогнозируемая стоимость 55 гривен будет означать повышение на 20–25% в среднем. Последующую динамику рынка будут определять несколько факторов:

цены на топливо – главный драйвер затрат на перевозку сырья и готовой продукции;

состояние логистики и инфраструктуры — разрушение предприятий и транспортных путей может мгновенно снизить объемы производства и вызвать дефицит продуктов в Сумской области;

урожайность и сезонность зерновых — хотя зерно собственное, его хранение и переработка требуют энергоресурсов;

стабильность гривны – важный фактор для импортных компонентов и оборудования.

Джерело: Патріоти України.

