Дефицит продуктов в Сумской области будет наблюдаться на хлеб, из-за этого совсем скоро буханка будет стоить рекордную цену, сообщает Politeka.net.
Об этом в комментарии СМИ рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.
Он подчеркнул: даже несмотря на то, что у Украины есть собственное производство пшеницы и достаточные мощности для выпечки хлеба, решающим фактором в формировании конечной стоимости становятся затраты на логистику.
"Мы понимаем, что пшеница наша, мощности производства – наши. Но фактор горючего тоже влияет. Рост цен на горючее, вот что может подтолкнуть цены вверх", – отметил Усс.
По его прогнозам, стоимость буханки пшеничного хлеба может вырасти до 55 гривен. Это не удвоение стоимости, однако такое повышение станет ощутимым для большинства украинских семей, которые сталкиваются с ростом расходов на продукты и коммунальные услуги.
Отдельно Усс обратил внимание на риски, связанные с военной ситуацией. Когда ракета повредит хлебозавод или другую производственную инфраструктуру, рынок мгновенно реагирует сокращением предложения, дефицитом продуктов в Сумской области и новым скачком стоимости.
По состоянию на начало августа 2025 года, по данным ресурса Минфин, средние цены на хлеб в украинских магазинах выглядели так:
- батон «Румянец» нарезной, 450 г - 27,90 грн;
- пшеничный хлеб массой 600-650 г - 42,99-44,72 грн;
- ржаной «Бородинский», 300 г – в среднем 44,90 грн.
Таким образом, прогнозируемая стоимость 55 гривен будет означать повышение на 20–25% в среднем. Последующую динамику рынка будут определять несколько факторов:
- цены на топливо – главный драйвер затрат на перевозку сырья и готовой продукции;
- состояние логистики и инфраструктуры — разрушение предприятий и транспортных путей может мгновенно снизить объемы производства и вызвать дефицит продуктов в Сумской области;
- урожайность и сезонность зерновых — хотя зерно собственное, его хранение и переработка требуют энергоресурсов;
- стабильность гривны – важный фактор для импортных компонентов и оборудования.
