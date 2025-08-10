Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається в першу чергу тим, хто опинився в найскладніших життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомляє Соціальний захист міста Суми.
З початку 2025 року гуманітарну допомогу у Сумській області отримали не лише пенсіонери, а й українці з таких категорій:
- Внутрішньо переміщені особи (ВПО) — ті, хто змушений був покинути рідний дім через війну;
- Сім’ї українських Захисників — зокрема тих, хто загинув, зник безвісти або перебуває в полоні;
- Особи з інвалідністю І та ІІ групи, які особливо потребують постійної турботи й допомоги;
- Сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю;
- Домогосподарства, постраждалі внаслідок збройної агресії рф, чиї житлові умови, фінансова спроможність або безпека були порушені.
Завдяки активній співпраці з громадськими та благодійними організаціями, до Департаменту соціального захисту населення регулярно надходить гуманітарна допомога у Сумській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців:
- Продуктові набори тривалого зберігання;
- Гігієнічні засоби для дорослих і дітей;
- Засоби догляду для людей з особливими потребами, зокрема підгузки для дорослих, серветки, антисептики та інші товари, необхідні для щоденного життя;
- Спеціалізована адресна допомога — у залежності від конкретних запитів або стану здоров’я отримувачів.
Цей проєкт підтримується завдяки злагодженій роботі багатьох організацій та міжнародних партнерів. Серед тих, хто сьогодні простягає руку допомоги сумчанам:
- БО "Благодійний фонд «Глобал Емпавермент Мішн ЮА» — один із ключових постачальників гуманітарних вантажів;
- Fondazione Progetto Arca (Італія) — неурядова організація, що діє у співпраці з українським партнером Charitable Fund Remar Ukraine;
- Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" (People in Need) — постійний учасник кризових програм в Україні;
- Місто-партнер Целле (Німеччина) — надає міжнародну солідарну підтримку;
- Інші благодійні фонди, волонтерські ініціативи та міжнародні інституції, які залишаються поруч із громадою у найважчі часи.
Слідкуйте за офіційними повідомленнями Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, щоб бути в курсі нових хвиль допомоги, графіків роздачі й умов отримання підтримки.
