Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається в першу чергу тим, хто опинився в найскладніших життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє Соціальний захист міста Суми.

З початку 2025 року гуманітарну допомогу у Сумській області отримали не лише пенсіонери, а й українці з таких категорій:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) — ті, хто змушений був покинути рідний дім через війну;

Сім'ї українських Захисників — зокрема тих, хто загинув, зник безвісти або перебуває в полоні;

Особи з інвалідністю І та ІІ групи, які особливо потребують постійної турботи й допомоги;

Сім'ї, що виховують дітей з інвалідністю;

; Домогосподарства, постраждалі внаслідок збройної агресії рф, чиї житлові умови, фінансова спроможність або безпека були порушені.

Завдяки активній співпраці з громадськими та благодійними організаціями, до Департаменту соціального захисту населення регулярно надходить гуманітарна допомога у Сумській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців:

Продуктові набори тривалого зберігання;

Гігієнічні засоби для дорослих і дітей;

Засоби догляду для людей з особливими потребами, зокрема підгузки для дорослих, серветки, антисептики та інші товари, необхідні для щоденного життя;

Спеціалізована адресна допомога — у залежності від конкретних запитів або стану здоров'я отримувачів.

Цей проєкт підтримується завдяки злагодженій роботі багатьох організацій та міжнародних партнерів. Серед тих, хто сьогодні простягає руку допомоги сумчанам:

БО "Благодійний фонд «Глобал Емпавермент Мішн ЮА» — один із ключових постачальників гуманітарних вантажів;

Fondazione Progetto Arca (Італія) — неурядова організація, що діє у співпраці з українським партнером Charitable Fund Remar Ukraine;

Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" (People in Need) — постійний учасник кризових програм в Україні;

Місто-партнер Целле (Німеччина) — надає міжнародну солідарну підтримку;

— надає міжнародну солідарну підтримку; Інші благодійні фонди, волонтерські ініціативи та міжнародні інституції, які залишаються поруч із громадою у найважчі часи.

Слідкуйте за офіційними повідомленнями Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, щоб бути в курсі нових хвиль допомоги, графіків роздачі й умов отримання підтримки.

