Благодаря сотрудничеству с общественными и благотворительными организациями, в Департамент социальной защиты населения регулярно поступает гуманитарная помощь в Сумской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области оказывается в первую очередь оказавшимся в самых сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Социальная защита города Сумы.

С начала 2025 года гуманитарную помощь в Сумской области получили не только пенсионеры, но и украинцы из следующих категорий:

Семьи украинских Защитников — в частности погибших, пропал без вести или находится в плену;

Благодаря активному сотрудничеству с общественными и благотворительными организациями , в Департамент социальной защиты населения регулярно поступает гуманитарная помощь в Сумской области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев :

Этот проект поддерживается благодаря слаженной работе многих организаций и международных партнеров. Среди тех, кто сегодня протягивает руку помощи сумчанам:

- один из ключевых поставщиков гуманитарных грузов; Fondazione Progetto Arca (Италия) — неправительственная организация, действующая в сотрудничестве с украинским партнером Charitable Fund Remar Ukraine ;

Следите за официальными сообщениями Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета , чтобы быть в курсе новых волн поддержки, графиков раздачи и условий получения поддержки.

