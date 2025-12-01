У залізниці наголошують, що новий графік руху поїздів з Дніпра варто враховувати пасажирам, які планують поїздки в зимовий період.

Новий графік руху поїздів з Дніпра вводить компанія-перевізник "Укрзалзіниця" через масштабні ремонтні роботи на залізниці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

У грудні на Дніпропетровщині відбудуться тимчасові обмеження у русі окремих приміських поїздів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на інфраструктурі. Залізничники повідомляють, що ці зміни є вимушеними та мають на меті забезпечити безпеку руху в період активної підготовки до зимового сезону.

Новий графік руху поїздів з Дніпра виглядає наступним чином. З 8 по 11 грудня коригується графік руху експреса 6277, який сполучає Лозову з Дніпром.

У зазначений період поїзд вирушатиме зі станції Павлоград 1 раніше ніж зазвичай. Новий час відправлення становитиме 07:20, тоді як раніше поїзд відходив о 07:36. Відповідно змінюється і час прибуття на кінцеву станцію Дніпро: замість 09:58 поїзд прибуватиме о 09:49.

У залізниці наголошують, що новий графік руху поїздів з Дніпра варто враховувати пасажирам, які планують поїздки в зимовий період, оскільки коригування може вплинути на подальші пересадки або загальний маршрут подорожі. Фахівці рекомендують заздалегідь уточнювати інформацію, щоб уникнути незручностей та спланувати поїздку максимально комфортно.

Оновлені графіки проїзду всіх приміських поїздів доступні на офіційному сайті регіональної залізниці у розділі розкладів, де пасажири можуть оперативно перевірити актуальні зміни та отримати необхідну інформацію для планування подорожей у грудні.

