В железной дороге подчеркивают, что новый график движения поездов из Днепра следует учитывать пассажирам, планирующим поездки в зимний период.

Новый график движения поездов из Днепра вводит компания-перевозчик "Укрзалзиниця" из-за масштабных ремонтных работ на железной дороге, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм .

В декабре на Днепропетровщине состоятся временные ограничения по движению отдельных пригородных поездов в связи с проведением ремонтных работ на инфраструктуре. Железнодорожники сообщают, что эти изменения вынуждены и имеют целью обеспечить безопасность движения в период активной подготовки к зимнему сезону.

Новый график движения поездов из Днепра выглядит следующим образом. С 8 по 11 декабря корректируется график проезда экспресса 6277, соединяющий Лозовую с Днепром.

В указанный период экспресс будет отправляться со станции Павлоград 1 раньше обычного. Новое время отправления составит 07:20, тогда как раньше экспресс отходил в 07:36. Соответственно, меняется и время прибытия на конечную станцию ​​Днепр: вместо 09:58 поезд будет прибывать в 09:49.

В железной дороге отмечают, что новый график движения поездов из Днепра следует учитывать пассажирам, планирующим поездки в зимний период, поскольку корректировка может повлиять на дальнейшие пересадки или общий маршрут поездки. Специалисты рекомендуют заранее уточнять информацию во избежание неудобств и спланировать поездку максимально комфортно.

Обновленные графики проезда всех пригородных экспрессов доступны на официальном сайте региональной железной дороги в разделе расписаний, где пассажиры могут оперативно проверить актуальные изменения и получить необходимую информацию для планирования поездок в декабре.

