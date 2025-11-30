Прогноз погоды на неделю с 1 по 7 декабря в Харькове обещает прохладное время.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 1 по 7 декабря в Харькове и раскрыли сюрпризы, которые подготовило новое воскресенье, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 1 по 7 декабря в Харькове. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 1-ое число: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Максимальная температура воздуха составит +5°C, что является аномально теплыми показателями.

Во вторник, 2.12: воздух прогреется до +5°C. На протяжении всего дня погода станет держаться пасмурной. Дождей не прогнозируется.

Среда, 3.12: весь день будет облачно. Без дождей. Температурные колебания от +2 до +3°C.

Четверг, 4 числа: в течение всего дня небо укроется облаками. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах +2…+3°C. В прежние времена этот день называли "Вождь зимы". Погода в этот день может быть очень переменчивой: и морозной, и теплой. Наши предки заметили, если в этот день пора будет хорошая, то и осень будет хорошая.

В пятницу, 5.12: облака будут присутствовать до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +1…+3°C. В прежние дни в этот день заглядывали в птичьи гнезда: если у них много пуха, сухой травы и соломы – пернатые чувствуют холодную зиму.

Суббота, 6.12: в течение всего дня в Харькове будет держаться облачная пора. Без осадков. Температура будет колебаться от 0 до +1°C.

В воскресенье 7.12: утром и вечером будет держаться пасмурная пора, днем ​​возможно небольшое прояснение. Без осадков. Температурные показатели от -1 до +1°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 1 по 7 декабря в Харькове обещает прохладное время.

