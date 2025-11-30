В разных населенных пунктах Одесской области в понедельник, 1 декабря 2025 года, снова будут применять дополнительные графики отключения света.

Специалисты ДТЭК предупредили о плановых работах в электросетях и соответствующих графиках отключения света в Одесской области на 1 декабря 2025 года, пишет Politeka.

В частности, профилактические работы, из-за которых придется применить дополнительные графики отключения света, 1 декабря с 8:00 до 19:00 будут проводиться в таких населенных пунктах Одесской области:

Куяльник;

Малый Куяльник (ул. Южная);

Малая Слободка (Виноградная, Грушевая, Мира, Победы, Полевая, Прибрежная, Садовая, Тихая, Леси Украинки, Хмельницкого, Центральная, Шевченко, Школьная, Благородная, Бурлаки);

Правда (Космонавтов, Полевая, Правда, Терешковой);

Кирилловка (Центральная);

Тимково (Базарная, Весенняя, Вишневая, Грушевского, Губарева, Дачная, Железнодорожная, Заречная, Калиновая, Котляревского, Леси Украинки, Молодежная, Северная, Пограничная, Примирения, Садовая, Солнечная, Спортивная, Шевченко);

Слободка (Базарная, Веселая, Весенняя, Вокзальная, Гоголя, Дружбы, Европейская, Железнодорожная, Калиновая, Апрельская, Кооперативная, Котляревского, Независимости, Парковая, Победы, Южная, Полевая и др. – полный список адресов на сайте общины).

Кроме того, 1 декабря в Одесской области графики отключения света коснутся Васильевской сельской территориальной общины. Там с 8:00 до 17:00 без электроснабжения частично останутся следующие села:

Каракурт (ул. Звездная, Лиманная, Степная, Христо Ботева, Школьная, Арнаутская, пер. Первомайский);

Голица (Виноградная, Кара Маринская, Степная, Речная, Школьная, Зеленая);

Калчева (Минко Бундева, Касапская, Лесная, Мира, Молодежная, Пушкина, Спортивная, Садовая, Степная, Центральная, Чкалова, пер. Бессарабский).

