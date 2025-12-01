Ограничение движения транспорта в Киеве введено из-за работы по обновлению асфальта, что необходимо из-за постепенного ухудшения его состояния

Ограничения движения транспорта в Киеве введены на отдельном участке столичных дорог, однако изменения носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений".

В Киеве до 5 декабря введено частичное ограничение проезда транспорта на левооборотном съезде с улицы Богатырской на Большую кольцевую дорогу. По информации предприятия, временные изменения в движении связаны с проведением ремонтных работ на дорожном покрытии этого съезда.

Специалисты объясняют, что обновление асфальта необходимо из-за постепенного ухудшения его состояния, что может влиять на безопасность движения автомобилей.

В Дирекции подчеркивают, что работы будут выполняться только при благоприятных погодных условиях, поскольку качество ремонта напрямую зависит от температуры и влажности воздуха.

Водителей призывают заблаговременно планировать маршруты и учитывать возможные задержки, ведь на период ремонта проезда может быть замедленным.

Также следует напомнить, что в новом графике движения поездов из Киева на 2025-2026 годы "Укрзализныця" значительно улучшила время в пути для прямого международного экспресса 67/68 Киев - Варшава. Этот рейс, обеспечивающий регулярное сообщение между двумя европейскими столицами, теперь будет курсировать скорее более чем на два часа по сравнению с предыдущим расписанием.

Согласно обновленным данным, поезд будет отправляться из Киева в 19 часов 51 минуты и прибывать в Варшаву в 09 часов 43 минуты следующего дня.

