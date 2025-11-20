Жители Киевской области сталкиваются с дефицитом определенных продуктов на полках магазинов и рассказываем, что об этом думают эксперты.

Дефицит продуктов в Киевской области заметно влияет на цены и доступность свежих овощей, в частности, огурцов из теплиц, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Киевской области стал заметен еще в начале октября, когда стоимость огурцов выросла почти вдвое по сравнению с сентябрем.

По данным аналитиков AgroWeek, если раньше тепличные овощи стоили от 35 до 55 грн за килограмм, то уже в начале октября их стоимость составила 65-80.

Дефицит продуктов в Киевской области эксперты связывают с резким похолоданием, что привело к значительному сокращению урожая в тепличных хозяйствах. Объемы собранной продукции упали почти в 5-6 раз, что значительно уменьшило предложение на рынке.

Аналитики отмечают, что ситуация с нехваткой усугубилась еще и из-за отсутствия импорта того времени. По словам эксперта плодоовощного рынка Ксении Гусевой, импортная продукция еще не начала заходить на рынок, а местного овоща просто не хватало для удовлетворения потребностей потребителей.

Спрос на данную продукцию оставался высоким, но выборка была критически малой. Ухудшение погодных условий заставило тепличные комбинаты раньше запускать отопительный сезон, что стало дополнительным финансовым бременем.

Использование угля и пеллет для обогрева помещений удвоило расходы на топливо по сравнению с прошлым годом. Это прямо отразилось на росте цен на продукцию.

Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание. Если тенденция сохранится, в ближайшее время ценник может составить 100-120 за килограмм.

