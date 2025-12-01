Дефицит продуктов в Кировоградской области особенно заметен на примере яблок, одного из популярнейших фруктов среди украинцев, сообщает Politeka.

Специалист Тарас Баштанник отмечает, что в течение сезона цены на яблоки ежемесячно повышались на 5–7%, а в начале лета стоимость достигала 60–80 гривен за килограмм. Основными причинами стали сокращение запасов, снижение качества урожая, нехватка современных хранилищ и общая нехватка продуктов в регионе. Поэтому страна даже была вынуждена закупать яблоки за рубежом, что нетипично для традиционного экспортера.

С августа наблюдается частичное удешевление фрукта, сейчас цены колеблются в пределах 30–50 гривен за килограмм. Аналитики прогнозируют небольшой рост на 3-5% ежемесячно. Несмотря на проблемы в отдельных регионах Украина продолжает оставаться экспортером яблок, хотя импорт при недостатке может постепенно увеличиваться.

Внутренний рынок ориентирован на мировые котировки и объем производства яблочного концентрата. Если цены на внутреннем рынке падают, то хозяйства часть урожая отправляют на переработку или экспортируют. Цена зависит от сорта, размера, цвета и вкусовых характеристик; разница между разными видами достигает 5–10%. Потребители предпочитают проверенные сорта, а фермеры учитывают климатические риски при планировании новых насаждений.

Климатические условия оказывают значительное влияние на формирование урожая и его качество. Прошедшие два сезона показали потери около 30–40% в текущем году и до 50% в прошлом году. Поэтому дефицит продуктов в Кировоградской области остается актуальной проблемой, влияющей на цены и доступность фруктов для населения.

