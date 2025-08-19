Украинский аграрный сектор оказался перед новым вызовом, связанным с дефицитом продуктов в Кировоградской области.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может стать следствием нашествия саранчи, угрожающей урожаю круп и способной серьезно повлиять на продовольственный рынок, сообщает Politeka.

Торговые сети уже считают возможные риски и пытаются понять, какие товары попадут в зону наибольшей опасности.

Дефицит продуктов в Кировоградской области, связанный с саранчой, может проявиться внезапно и больно ударить по потребителям. Пока недостатка на полках супермаркетов нет, но если заражение полей распространится, урожай круп может серьезно сократиться.

Биологи отмечают, что насекомые способны уничтожить огромные площади буквально через несколько часов. Они не выбирают между культурами, едят все, что происходит на пути, начиная от пшеницы и овощей и заканчивая травами и деревьями.

Сильнее всего страдают хозяйства, выращивающие бобовые и зерновые культуры. Также в опасности оказываются садовые угодья, поля с картофелем и подсолнечником. Стаи саранчи могут передвигаться на десятки километров, и наибольший ущерб они наносят в утренние и вечерние часы, когда активность насекомых достигает пика.

Это создает значительные риски для фермеров и рынка в целом. Тем не менее, ритейлеры пытаются успокоить покупателей. В крупных торговых сетях отмечают, что дефицит продуктов, а именно фруктов и овощей в Кировоградской области не ожидается.

Поставки остаются стабильными, агропредприятия проводят профилактические обработки, и сейчас ситуация под контролем. Однако представители рынка признают, что зерновые культуры остаются под угрозой. Сарана способна уничтожать огромные массивы, что неизбежно может повлиять на урожайность круп.

Источник: Коммерсант Украинский

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.