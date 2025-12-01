Дефіцит продуктів у Кіровоградській області особливо помітний на прикладі яблук, одного з найпопулярніших фруктів серед українців, повідомляє Politeka.

Фахівець Тарас Баштанник відзначає, що протягом сезону ціни на яблука щомісяця підвищувалися на 5–7%, а на початку літа вартість сягала 60–80 гривень за кілограм. Основними причинами стали скорочення запасів, зниження якості врожаю, брак сучасних сховищ та загальна нестача продуктів у регіоні. Через це країна навіть була змушена закуповувати яблука за кордоном, що нетипово для традиційного експортера.

З серпня спостерігається часткове здешевлення фрукту, зараз ціни коливаються в межах 30–50 гривень за кілограм. Аналітики прогнозують невелике зростання на 3–5% щомісяця. Незважаючи на проблеми в окремих регіонах, Україна продовжує залишатися експортером яблук, хоча імпорт при нестачі може поступово збільшуватися.

Внутрішній ринок орієнтований на світові котирування та обсяги виробництва яблучного концентрату. Якщо ціни на внутрішньому ринку падають, господарства частину врожаю відправляють на переробку або експортують. Вартість залежить від сорту, розміру, кольору та смакових характеристик; різниця між різними видами сягає 5–10%. Споживачі віддають перевагу перевіреним сортам, а фермери враховують кліматичні ризики при плануванні нових насаджень.

Кліматичні умови значно впливають на формування врожаю та його якість. Минулі два сезони показали втрати близько 30–40% у поточному році та до 50% торік. Через це дефіцит продуктів у Кіровоградській області залишається актуальною проблемою, що впливає на ціни та доступність фруктів для населення.

Джерело: agroweek.

