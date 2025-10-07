Графік відключення світла з 8 по 10 жовтня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

Запланований графік відключення світла з 8 по 10 жовтня в Кіровоградській області через впроваджені капітальні ремонти, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 8 по 10 жовтня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. У четвер, 8 числа, заплановані роботи з 9:00 до 17 години у населеному пункті Гурівка на вулицях:

Акацієва, 7, 1-2, 4;

Івана Франка, 1-5, 8-12, 14-15, 17, 19-21, 25, 28, 30, 30А, 31-33;

Миру, 30-33, 35, 37-48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 74, 76, 78, 80.

Також обмеження вводять у населеному пункті Бокове на вулицях:

Вербний пров., 1, 4, 6;

Покровська, 129, 129а, 131, 135, 137, 145, 147, 149, 151, 153, 192, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216, 218, 226, 228, 230, 234, 236, 238, 240, 240А.

Електроенергії не буде також у населеному пункті Гайворон за адресами:

Армійська, 14/ К3, 23, 25, 38А;

Зарічний, 1, 6/21, 8, 10, 12;

Пилипа Орлика, 1, 3, 6;

Піщаний пров., 1, 1А, 3, 14, 16, 20, 22, 24/31;

Покровська, 18/22, 26, 26А, 29/1;

Річна, 8, 10/35, 12/22, 14-19, 21, 25А, 29, 31, 33, 35, 37;

Трояндова, 23, 28.

У п'ятницю, 10 числа вимкнення стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Гайворон, вулиці:

Зимоліна пров., 3/1, 4, 10А, 13, 19;

Поштова, 110, 2/10, 3-4, 5/8, 7/15, 8-9, 10/ К12, 10/8, 11, 12/17, 13-15, 15А, 16, 16а, 17-22, 23/12, 24, 26, 28, 30/18, 32/15;

Привітний пров., 11, 17, 17А;

Свободи, 2/11, 6;

Стуса Василя, 12, 14/2.

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 9 по 10 жовтня Кіровоградській області.

