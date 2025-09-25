Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 27 по 28 вересня в Кіровоградській області.

Графік відключення світла з 27 по 28 вересня в Кіровоградській області запланований через впроваджені капітальні ремонти , повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 27 по 28 вересня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. У суботу, 27 числа, заплановані роботи з 9:00 до 17 години у населеному пункті Лозувата на вулицях:

Калинова, 1-2, 4-7, 12-13, 18-24;

Степова, 1, 10-11, 13-14, 17, 20-21, 26, 28-30;

Центральна, 50, 53, 56, 58, 61, 63, 67-68, 71-72, 74, 76, 80-87, 93-97, 102-103, 108.

Крім цього без світла з 8 до 17 години доведеться посидіти жителям населеного пункту Компаніївка за адресами:

Кігіма, 5, 7, 13;

Набережна, 173, 173А, 177, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 205, 207, 207А, 208-210, 212-213, 215-221, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 240А, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 268А, 270, 272, 274, 276, 278, 280;

Садова, 198, 200, 204, 204А.

Також варто підготуватись жителям села Заповідне з 9 до 18 на вулицях:

Вишнева, 1, 1А, 2-4, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 25;

Молодіжна, 1;

Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

Сонячна, 1, 3-8, 10, 13-16, 19-23, 29-30, 34.

У неділю, 28 числа вимкнення стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Лозувата, вулиці:

Калинова, 1-2, 4-7, 12-13, 18-24;

Степова, 1, 10-11, 13-14, 17, 20-21, 26, 28-30;

Центральна, 50, 53, 56, 58, 61, 63, 67-68, 71-72, 74, 76, 80-87, 93-97, 102-103, 108.

Також обмеження будуть застосовані з 9 до 17 у населеному пункті Червоновершка за адресами:

Миру, 47, 52-53, 67А, 69, 71, 75-78, 80, 82, 85-90, 92, 94;

Федосіївська, 43, 45, 47-49, 53-57, 60-62, 64, 66, 71, 74-75, 77, 83, 83А, 85;

Набережна, 2, 4, 10, 16-18, 20, 22, 25-28, 32, 34-35, 36А, 37-39, 41, 43-44, 46-48, 50-53, 57, 59, 61, 63, 65.

