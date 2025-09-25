Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 27 по 28 сентября в Кировоградской области.

График отключения света с 27 по 28 сентября в Кировоградской области запланирован из-за внедренных капитальных ремонтов , сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградоблэнерго.

График отключения света с 27 по 28 сентября в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе. В субботу, 27 числа, запланированы работы с 9:00 до 17 часов в населенном пункте Лозувата на улицах:

Калинова, 1-2, 4-7, 12-13, 18-24;

Степова, 1, 10-11, 13-14, 17, 20-21, 26, 28-30;

Центральная, 50, 53, 56, 58, 61, 63, 67-68, 71-72, 74, 76, 80-87, 93-97, 102-103, 108.

Кроме этого без света с 8 до 17 часов придется посидеть жителям населенного пункта Компаниивка по адресам:

Кигима, 5, 7, 13;

Набережная, 173, 173А, 177, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 205, 207, 207А, 208-210,2 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 240А, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 256, 2 268, 268А, 270, 272, 274, 276, 278, 280;

Садова, 198, 200, 204, 204А.

Также стоит подготовиться жителям села Заповидне с 9 по 18 на улицах:

Вишнева, 1, 1А, 2-4, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 25;

Молодижна, 1;

Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

Сонячна, 1, 3-8, 10, 13-16, 19-23, 29-30, 34.

В воскресенье, 28 числа отключения произойдут с 09:00 до 17:00 в населенном пункте Лозувата, улицы:

Калинова, 1-2, 4-7, 12-13, 18-24;

Степова, 1, 10-11, 13-14, 17, 20-21, 26, 28-30;

Центральна, 50, 53, 56, 58, 61, 63, 67-68, 71-72, 74, 76, 80-87, 93-97, 102-103, 108.

Также ограничения будут применены с 9 до 17 в населенном пункте Червоновершка по адресам:

Миру, 47, 52-53, 67А, 69, 71, 75-78, 80, 82, 85-90, 92, 94;

Федосиивська, 43, 45, 47-49, 53-57, 60-62, 64, 66, 71, 74-75, 77, 83, 83А, 85;

Набережна, 2, 4, 10, 16-18, 20, 22, 25-28, 32, 34-35, 36А, 37-39, 41, 43-44, 46-48, 50-53, 57, 59, 61, 63, 65.

