Дефіцит продуктів у Кіровоградській області підсилює вплив вказаних чинників на внутрішній ринок.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області вплинув на зростання закупівельних цін на молоко-сировину в Україні, повідомляє Politeka.

У другій половині липня показники піднялися через обмежену пропозицію та підвищений попит на біржові товари, призначені для експорту.

Станом на 22 липня середня вартість екстра ґатунку становила 16,14 грн/кг без ПДВ, що на 14 коп. вище, ніж у червні. Коливання відбувалося в межах 15,50–16,70 грн/кг, при цьому верхня межа зросла на 20 копійок. Вищий ґатунок оцінювався у 15,85 грн/кг із діапазоном 15,30–16,35 грн/кг, а його максимальна позначка піднялася на 15 копійок.

Молоко першого ґатунку залишилося без змін: середній показник 15,45 за кг, мінімальний — 15,00 за кг, максимальний — 15,60 за кг. Загальна середньозважена вартість трьох груп склала 15,92 за кг, що на 12 копійок більше за попередній результат.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зазначає, що ситуація зумовлена внутрішнім дефіцитом сировини та активним зовнішнім попитом. За перші шість місяців 2025 року експорт масла зріс на 50%, а девальвація гривні додатково підштовхнула ціни вгору.

На початку серпня прогнозується нове підвищення закупівельних цін на 20–30 копійок. Проте затримка з укладенням оновлених торговельних квот ЄС створює ризик зупинки експорту.

До слова, на Кіровоградщині також повідомляли про дефіцит риби.

За даними іхтіолога Юлії Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України, ситуація на рибному ринку суттєво погіршилася.