Дефіцит продуктів у Кіровоградській області вплинув на наявність риби в українських магазинах, передає Politeka.

За даними іхтіолога Юлії Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України, ситуація на рибному ринку суттєво погіршилася. Одними з перших з продажу зникли щука та товстолоб, які раніше були популярними серед споживачів.

Основною причиною нестачі риби називають скорочення промислового вилову. Це стало наслідком підриву Каховського водосховища, що спричинило зменшення кількості водойм, придатних для рибальства. Професійні промисловики, як і аматори, зіштовхнулись з обмеженнями: військовий стан, ускладнене отримання дозволів та заборона виходу на воду.

Багато водних ресурсів нині недоступні — частина окупована, інша — замінована або осушена. Це, своєю чергою, призвело до скорочення постачання. У супермаркетах щука подекуди взагалі відсутня, а її ціна перевищує 190 грн/кг. Товстолоб реалізується по 111 грн/кг у “Сільпо” та до 180 грн/кг у Varus.

Експерти зазначають: товстолоб і щука стали дефіцитними та дорогими через загальний спад рибного промислу. Дефіцит продуктів у Кіровоградській області лише підкреслює масштаб проблеми із продовольчим забезпеченням в окремих регіонах країни.

До слова, у Кіровоградській області українці також можуть отримати безкоштовні продукти.

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