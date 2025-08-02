Дефицит продуктов в Кировоградской области отразился на наличии рыбы в украинских магазинах, передает Politeka.

По данным ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины ситуация на рыбном рынке существенно ухудшилась. Одними из первых из продаж исчезли щука и толстолоб, которые раньше были популярны среди потребителей.

Основной причиной недостатка рыбы называют сокращение промыслового отлова. Это стало следствием подрыва Каховского водохранилища, что повлекло за собой уменьшение количества водоемов, пригодных для рыболовства. Профессиональные промышленники, как и любители, столкнулись с ограничениями: военное положение, усложненное получение разрешений и запрещение выхода на воду.

Многие водные ресурсы сейчас недоступны – часть оккупирована, другая – заминирована или осушена. Это, в свою очередь, привело к сокращению поставок. В супермаркетах щука иногда вообще отсутствует, а ее цена превышает 190 грн/кг. Толстолоб реализуется по 111 грн/кг в Сильпо и до 180 грн/кг в Varus.

Эксперты отмечают: толстолоб и щука стали дефицитными и дорогими из-за всеобщего спада рыбного промысла. Дефицит продуктов в Кировоградской области подчеркивает масштаб проблемы с продовольственным обеспечением в отдельных регионах страны.

Кстати, в Кировоградской области украинцы также могут получить бесплатные продукты.

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