Люди можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, засоби гігієни, базові речі першої необхідності.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області видаються українцям у благодійному фонді "ЯМаріуполь", повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на сайті організіції.

«ЯМаріуполь» — це всеукраїнська мережа центрів підтримки, що була створена спеціально для допомоги жителям Маріуполя, які через війну були змушені покинути рідне місто. Основна мета ініціативи — забезпечити переселенців усебічною підтримкою, допомогти адаптуватися в нових умовах і повернутися до повноцінного життя в безпечному середовищі.

У місті Кропивницький центр «ЯМаріуполь» розташований за адресою: вулиця Архітектора Паученка, 41/26. Він працює щодня з 8:00 до 18:00.

Кожен, хто звертається, може розраховувати на теплу атмосферу, повагу та індивідуальний підхід. Усі послуги надаються в одному місці, з урахуванням реальних потреб маріупольських родин.

Напрями діяльності включають:

Надання гуманітарної допомоги. Люди можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, засоби гігієни, базові речі першої необхідності. Особлива увага приділяється внутрішньо переміщеним особам і пенсіонерам у Кіровоградській області.

Психологічна підтримка. Центр надає допомогу тим, хто пережив травми, втрати чи стрес. Професійні психологи допомагають відновити емоційну рівновагу та справлятися з наслідками війни.

Юридичні консультації. Фахівці допомагають із відновленням документів, оформленням державних виплат, а також готують необхідні заяви, зокрема для компенсації за зруйноване житло.

Медична допомога. У центрі можна пройти первинний огляд, отримати консультації медичних спеціалістів, дізнатися рекомендації щодо лікування та, за наявності показань, отримати ліки.

Сприяння працевлаштуванню. Центр підтримує людей у пошуку роботи, допомагає з перенавчанням, отриманням нової професії, підвищенням кваліфікації та працевлаштуванням.

Дитячі простори. Тут працюють спеціальні ігрові зони, де діти перебувають під наглядом досвідчених вихователів, що дає змогу батькам вирішувати свої нагальні справи.

Організація дозвілля. Проводяться заходи для дітей, молоді та дорослих, які сприяють адаптації в новому середовищі, знайомству з місцевою громадою та формуванню нових соціальних зв’язків.

Індивідуальний підхід. Кожен запит розглядається окремо. Співробітники вивчають ситуацію і допомагають знайти оптимальне рішення навіть у складних обставинах.

Про графік видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області та інші важливі події центр інформує через офіційні сторінки в соціальних мережах. Звернувшись до «ЯМаріуполь», маріупольці можуть відчути підтримку, знайти допомогу та зробити ще один крок до стабільного й гідного життя в новому місті.

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