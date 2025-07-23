Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області видаються українцям у благодійному фонді "ЯМаріуполь", повідомляє Politeka.net.
Подробиці розкрили на сайті організіції.
«ЯМаріуполь» — це всеукраїнська мережа центрів підтримки, що була створена спеціально для допомоги жителям Маріуполя, які через війну були змушені покинути рідне місто. Основна мета ініціативи — забезпечити переселенців усебічною підтримкою, допомогти адаптуватися в нових умовах і повернутися до повноцінного життя в безпечному середовищі.
У місті Кропивницький центр «ЯМаріуполь» розташований за адресою: вулиця Архітектора Паученка, 41/26. Він працює щодня з 8:00 до 18:00.
Кожен, хто звертається, може розраховувати на теплу атмосферу, повагу та індивідуальний підхід. Усі послуги надаються в одному місці, з урахуванням реальних потреб маріупольських родин.
Напрями діяльності включають:
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Надання гуманітарної допомоги. Люди можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, засоби гігієни, базові речі першої необхідності. Особлива увага приділяється внутрішньо переміщеним особам і пенсіонерам у Кіровоградській області.
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Психологічна підтримка. Центр надає допомогу тим, хто пережив травми, втрати чи стрес. Професійні психологи допомагають відновити емоційну рівновагу та справлятися з наслідками війни.
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Юридичні консультації. Фахівці допомагають із відновленням документів, оформленням державних виплат, а також готують необхідні заяви, зокрема для компенсації за зруйноване житло.
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Медична допомога. У центрі можна пройти первинний огляд, отримати консультації медичних спеціалістів, дізнатися рекомендації щодо лікування та, за наявності показань, отримати ліки.
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Сприяння працевлаштуванню. Центр підтримує людей у пошуку роботи, допомагає з перенавчанням, отриманням нової професії, підвищенням кваліфікації та працевлаштуванням.
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Дитячі простори. Тут працюють спеціальні ігрові зони, де діти перебувають під наглядом досвідчених вихователів, що дає змогу батькам вирішувати свої нагальні справи.
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Організація дозвілля. Проводяться заходи для дітей, молоді та дорослих, які сприяють адаптації в новому середовищі, знайомству з місцевою громадою та формуванню нових соціальних зв’язків.
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Індивідуальний підхід. Кожен запит розглядається окремо. Співробітники вивчають ситуацію і допомагають знайти оптимальне рішення навіть у складних обставинах.
Про графік видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області та інші важливі події центр інформує через офіційні сторінки в соціальних мережах. Звернувшись до «ЯМаріуполь», маріупольці можуть відчути підтримку, знайти допомогу та зробити ще один крок до стабільного й гідного життя в новому місті.
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