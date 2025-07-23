Люди могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, средства гигиены, базовые вещи первой необходимости.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области выдаются украинцам в благотворительном фонде "ЯМариуполь", сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на сайте организации.

«ЯМариуполь» — это всеукраинская сеть центров поддержки, созданная специально для помощи жителям Мариуполя, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть родной город. Основная цель инициативы обеспечить переселенцев всесторонней поддержкой, помочь адаптироваться в новых условиях и вернуться к полноценной жизни в безопасной среде.

Кропивницкий центр «ЯМариуполь» расположен по адресу: улица Архитектора Паученко, 41/26. Он работает ежедневно с 8:00 до 18:00.

Каждый обращающийся может рассчитывать на теплую атмосферу, уважение и индивидуальный подход. Все услуги предоставляются в одном месте с учетом реальных потребностей мариупольских семей.

Направления деятельности включают:

Оказание гуманитарной помощи. Люди могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, средства гигиены, базовые вещи первой необходимости. Особое внимание уделяется внутриперемещенным лицам и пенсионерам в Кировоградской области.

Психологическая поддержка. Центр оказывает помощь пережившим травмы, потери или стресс. Профессиональные психологи помогают восстановить эмоциональное равновесие и справляться с последствиями войны.

Юридические консультации. Специалисты помогают с восстановлением документов, оформлением государственных выплат, а также готовят необходимые заявления, в частности компенсации за разрушенное жилье.

Медицинская помощь. В центре можно пройти первичный осмотр, получить консультации медицинских специалистов, узнать рекомендации по лечению и при наличии показаний получить лекарства.

Содействие трудоустройству Центр поддерживает людей в поиске работы, помогает с обучением, получением новой профессии, повышением квалификации и трудоустройством.

Детские просторы. Здесь работают специальные игровые зоны, где дети находятся под наблюдением опытных воспитателей, что позволяет родителям решать свои неотложные дела.

Организация досуга. Проводятся мероприятия для детей, молодежи и взрослых, которые способствуют адаптации в новой среде, знакомству с местным сообществом и формированию новых социальных связей.

Индивидуальный подход Каждый запрос рассматривается отдельно. Сотрудники изучают ситуацию и помогают найти оптимальное решение даже в сложных условиях.

О графике выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области и других важных событиях центр информирует через официальные страницы социальных сетей. Обратившись в Ямариуполь, мариупольцы могут почувствовать поддержку, найти помощь и сделать еще один шаг к стабильной и достойной жизни в новом городе.

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