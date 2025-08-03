Жителям рекомендують заздалегідь враховувати графік відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 4 по 10 серпня.

Устинівська селищна рада Кіровоградської області повідомляє про графік відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 4 по 10 серпня, що пов’язаний із виконанням планових технічних заходів, передає Politeka.

Таку інформацію громада надає на офіційному сайті.

Тимчасове припинення енергопостачання триватиме з 4 до 8 серпня на кількох вулицях сіл і селищ, що входять до Устинівської територіальної громади.

4 числа з 09:00 до 17:00 знеструмлення відбудеться у селі Медове. Перелік вулиць: Лесі Українки, 25, 28; Хутор; Центральна, 6.

5-го, з 09:00 до 17:00, електроенергії не буде у селі Докучаєве на вул.: Віталія Федитника, 40; Лісова, 1-2, 4-11; Миру, 1-23, 25, 27, 29. Цього ж дня, з 08:30 до 17:00, планові перерви охоплять село Березуватка: Зарічна, 1-3, 5-12, 14-15; Осипова, 1-26, 28, 31, 34, 43-44, 47, 49, 51-53, 57, 60-67, 69-74, 76-77; Садова, 3-6, 6а, 8-14, 16. Водночас у селищі Устинівка відключення торкнеться вулиці Медова, 29.

6-го, з 09:00 до 17:00, роботи триватимуть у селі Медове на вул.: Лесі Українки, 8, 13, 16; Центральна, 38.

7 числа, з 09:00 до 17:00, знеструмленими знову будуть адреси в Докучаєвому — ті самі, що й 5 серпня. У той же день, з 05:00 до 13:00, в селищі Устинівка відключення передбачене по вул.: Захисників України, 50; Козацька, 2-6; Олександра Мазуренка, 2-5, 8-10, 12, 14-17, 19-20, 25-26, 26а, 27-29, 31-33, 35, 37.

8 числа, з 09:00 до 17:00, без живлення залишаться мешканці Новоігорівки: Дмитрівська, 89, 91, 93; Степна, 1а, 2-4, 6-7, 9, 11, 14, 18; Степова, 1; Чабанська, 3, 5-8, 10-13, 15, 17-18, 20-22, 24-25, 28, 30-33, 35, 37-38. Також 8-го з 05:00 до 13:00 в Устинівці буде знеструмлено вулицю Об’їзна, 352.

Жителям рекомендують заздалегідь враховувати графік відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 4 по 10 серпня.

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