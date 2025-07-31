Набудуть чинності нові тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Кіровоградській області, які стосуватимуться не всіх поживачів.

Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Кіровоградській області зростуть, проте не всім громадянам доведеться платити більше майже в два рази, повідомляє Politeka.net.

Зростання запровадила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Набудуть чинності нові тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Кіровоградській області, які стосуватимуться лише непобутових споживачів. Так, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила рішення про підвищення прайс-кепів для бізнесу — тобто максимальних цін на електроенергію, які постачальники можуть виставляти на продаж в періоди пікового навантаження.

Зміни охоплюють ключові сегменти оптового ринку — «на добу наперед», внутрішньодобовий та балансуючий. Нові цінові обмеження діятимуть у вечірній період, з 17:00 до 23:00 — саме у цей час в Україні традиційно спостерігається найвищий рівень споживання електроенергії.

Згідно з новими правилами, вартість однієї мегават-години електроенергії на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку зросте з 9 000 до 15 000 гривень. На балансуючому ринку гранична ціна підвищиться з 10 000 до 16 000 гривень за мегават-годину. Таким чином, у вечірній час прайс-кепи зростуть у 1,67 раза.

Водночас для населення умови залишаються незмінними. Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Кіровоградській області й надалі сплачуватимуться за фіксованою вартістю — 4 гривні 32 копійки за одну кіловат-годину. Цей тариф утримується в межах механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО), який дозволяє зберегти доступну вартість електроенергії для громадян.

Експерти застерігають: хоча тарифи для побутових споживачів не змінюються, підвищення вартості електроенергії для бізнесу може опосередковано позначитися на населенні. Зростання витрат на енергоресурси змусить підприємства переглядати структуру цін на товари й послуги, що в результаті може призвести до поступового підвищення цін для кінцевих споживачів.

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