Щоб оформити субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області, пенсіонеру потрібно підготувати певний пакет документів.

Субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області призначаються, якщо сума щомісячних рахунків за комуналку перевищує встановлений обов’язковий платіж, повідомляє Politeka.net.

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Розмір цього платежу обраховується індивідуально — за спеціальною формулою, яка враховує рівень доходів конкретного домогосподарства. Таким чином, чим нижчі доходи, тим менший обов’язковий платіж, і тим більша ймовірність отримання cубсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області.

Щоб оформити допомогу, пенсіонеру потрібно підготувати певний пакет документів. Передусім це заява, у якій вказуються всі житлово-комунальні послуги, якими користується людина у повсякденному житті. Також необхідно надати декларацію про доходи — у ній мають бути вказані усі джерела доходу, зокрема пенсія, додаткові надходження, допомоги та інші виплати.

У деяких випадках можуть знадобитися й додаткові документи. Наприклад, якщо людина мешкає в орендованому житлі, потрібно подати копію договору оренди. Якщо пенсіонер є внутрішньо переміщеною особою, обов’язковою буде довідка про фактичне місце проживання.

Подати документи на оформлення субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області можна декількома зручними способами. Перший варіант — особисте звернення до найближчого Центру надання адміністративних послуг або до сервісного центру ПФУ. Другий спосіб — онлайн-подача через портал електронних послуг Пенсійного фонду або за допомогою мобільного застосунку «Дія». Також дозволяється надіслати документи поштою — листом до відповідного територіального органу ПФУ. Окрім того, у сільській чи селищній місцевості документи може передати уповноважена особа місцевої ради.

Після подання заявки Пенсійний фонд проводить перевірку всіх наданих даних. Якщо інформація підтверджується, приймається рішення про призначення субсидії. Однак важливо враховувати, що за наявності заборгованості з оплати комунальних послуг пенсіонерові можуть відмовити у наданні пільги.

У випадках, коли людина вже отримувала субсидію раніше — наприклад, у попередньому опалювальному або неопалювальному сезоні — подавати нову заяву зазвичай не потрібно. У таких ситуаціях Пенсійний фонд самостійно продовжує призначення субсидії на наступний період без додаткових звернень з боку заявника.

Рішення щодо призначення або відмови у наданні субсидії Пенсійний фонд ухвалює у встановлені строки. Про результат розгляду заявки пенсіонера повідомляють упродовж трьох робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення.

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