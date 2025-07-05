Субсидія для пенсіонерів у Харківській області на літній період не буде призначена автоматично через низку обставин.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області в більшості випадків призначаються автоматично, проте існують причини, коли її можуть припинити, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у ПФУ.

З травня кожного року в Україні розпочинається неопалювальний сезон, і для більшості родин, які вже отримували субсидії в опалювальний період, перерахунок на літній період здійснюється без додаткового звернення — автоматично. Однак це правило має винятки, які пов’язані зі змінами у складі родини, доходами або майновим станом.

Зокрема, важливо знати: якщо хтось із членів домогосподарства виїхав за межі України більш ніж на 60 днів, про це обов’язково слід повідомити Пенсійний фонд або інший відповідний орган не пізніше ніж через 30 днів із моменту виїзду.

Інакше існує ризик того, що субсидія для пенсіонерів у Харківській області буде нарахована з урахуванням доходів цієї особи, навіть якщо вона фактично не проживає в домогосподарстві. Це може призвести до помилкових нарахувань і, як наслідок, до необхідності повертати отримані кошти.

Якщо ж ви повідомите органи заздалегідь, субсидію можуть розрахувати без врахування доходів особи, яка виїхала, — але лише за умови, що цю інформацію надано вчасно та документально підтверджено.

Ще один важливий момент: субсидія для пенсіонерів у Харківській області на літній період не буде призначена автоматично, якщо у домогосподарства:

змінився склад сім’ї;

з’явилися нові джерела доходу або змінився майновий стан;

є борги за житлово-комунальні послуги;

фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано;

родина є внутрішньо переміщеною особою (ВПО);

домогосподарство орендує житло;

претендує на субсидію на тверде паливо або скраплений газ.

У таких випадках обов’язково потрібно повторно подати заяву та декларацію про доходи, щоб пільгу на літній період не скасували. Подання документів слід здійснити не пізніше ніж за два дні з початку відповідного сезону. Якщо заява буде подана пізніше, субсидія почне нараховуватись лише з моменту звернення, а за попередній період компенсація не передбачена.

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