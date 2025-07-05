Субсидия для пенсионеров в Харьковской области на летний период не будет назначена автоматически по ряду обстоятельств.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области в большинстве случаев назначаются автоматически, однако есть причины, когда ее могут прекратить, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в ПФУ.

С мая каждого года в Украине начинается неотапливаемый сезон, и для большинства семей, уже получавших субсидии в отопительный период, перерасчет на летний период осуществляется без дополнительного обращения — автоматически. Однако это правило имеет исключения, связанные с изменениями в составе семьи, доходами или имущественным положением.

В частности, важно знать: если кто-то из членов домохозяйства выехал за пределы Украины более чем на 60 дней, об этом обязательно следует уведомить Пенсионный фонд или другой соответствующий орган не позднее чем через 30 дней с момента выезда.

В противном случае существует риск того, что субсидия для пенсионеров в Харьковской области будет начислена с учетом доходов этого лица, даже если оно фактически не проживает в домохозяйстве. Это может привести к ошибочным начислениям и, как следствие, к необходимости возвращать полученные средства.

Если же вы уведомите органы заранее, льготу могут рассчитать без учета доходов уехавшего — но только при условии, что эта информация предоставлена ​​своевременно и документально подтверждена.

Еще один немаловажный момент: субсидия для пенсионеров в Харьковской области на летний период не будет назначена автоматически, если у домохозяйства:

изменился состав семьи;

появились новые источники дохода или изменилось имущественное положение;

есть долги за жилищно-коммунальные услуги;

фактически проживает меньше человек, чем зарегистрировано;

семья является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ);

домохозяйство арендует жилье;

претендует на льготу на твердое топливо или сжиженный газ.

В таких случаях обязательно следует повторно подать заявление и декларацию о доходах, чтобы льготу на летний период не отменили. Представление документов следует осуществить не позднее чем через два дня с начала соответствующего сезона. Если заявление будет подано позже, субсидия будет начисляться только с момента обращения, а за предыдущий период компенсация не предусмотрена.

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