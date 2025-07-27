Нові вимоги зачіпають низку пільгових категорій, які до цього часу отримували субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області та знижки на оплату комунальних послуг.

Набули чинності нові правила, які регулюють надання пільг та субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє Politeka.net.

Про це розкрив Пенсійний фонд України із посиланням на оновлені норми законодавства.

Згідно з оновленими нормами законодавства, частина громадян відтепер отримуватиме пільги лише за умови, що їхній середній сукупний дохід на одного члена сім’ї за останні шість місяців не перевищує 4240 гривень. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Нові вимоги зачіпають низку пільгових категорій, які до цього часу отримували субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області та знижки на оплату комунальних послуг без прив’язки до рівня доходів. Тепер же право на пільгу буде збережене лише за тієї умови, що сукупний сімейний дохід не перевищує вказаний поріг. Таким чином, сім’ї з вищими доходами можуть бути частково або повністю позбавлені державної допомоги на оплату послуг ЖКГ.

Обмеження поширюються на осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої та другої категорій, а також на членів сімей загиблих чорнобильців. Зокрема, це стосується подружжя померлих ліквідаторів, опікунів дітей, які втратили батьків через наслідки аварії, а також родичів ліквідаторів інших ядерних аварій або випробувань, які загинули чи померли від пов’язаних з цим причин.

Також новий підхід до обчислення пільг стосується колишніх військовослужбовців, які отримали інвалідність унаслідок проходження служби. До цього переліку входять і батьки, дружини або чоловіки загиблих чи зниклих безвісти військових.

Зміни зачіпають і ветеранів правоохоронних органів, зокрема колишніх працівників Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та інших силових структур, а також вдови або вдівців померлих ветеранів. Під дію нових вимог потрапили й особи, які свого часу були в’язнями концтаборів або гетто, а також діти, які народилися в таких місцях. Крім того, обмеження стосуються депортованих осіб, якщо вони нині є людьми пенсійного віку або мають інвалідність.

Незважаючи на ці зміни, частина пільговиків зберігає право на комунальні знижки та субсидії у Кіровоградській області без обмежень щодо доходів. Йдеться про учасників бойових дій, а також про осіб з інвалідністю, яка настала внаслідок воєнних дій. Для них порядок надання пільг залишається незмінним — розмір допомоги не залежить від рівня доходів домогосподарства.

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