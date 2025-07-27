Новые требования затрагивают ряд льготных категорий, которые до этого получали субсидии для пенсионеров в Кировоградской области и скидки на оплату коммунальных услуг.

Вступили в силу новые правила, регулирующие предоставление льгот и субсидии для пенсионеров в Кировоградской области на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал Пенсионный фонд Украины со ссылкой на обновленные нормы законодательства.

Согласно обновленным нормам законодательства, часть граждан теперь будет получать льготы только при условии, что их средний совокупный заработок на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает 4240 гривен. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Новые требования затрагивают ряд льготных категорий, которые до этого получали субсидии для пенсионеров в Кировоградской области и скидки на оплату коммунальных услуг без привязки к уровню доходов. Теперь же право на льготу будет сохранено только при условии, что совокупный семейный доход не превышает указанный порог. Таким образом, семьи с более высокими доходами могут быть частично или полностью лишены государственной помощи на оплату услуг ЖКХ.

Ограничения распространяются на пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы первой и второй категорий, а также на членов семей погибших чернобыльцев. В частности, это касается супругов умерших ликвидаторов, опекунов детей, потерявших родителей из-за последствий аварии, а также родственников ликвидаторов других ядерных аварий или испытаний, погибших или умерших от связанных с этим причин.

Также новый подход к исчислению льгот касается бывших военнослужащих, получивших инвалидность по прохождению службы. В этот перечень входят и родители, жены или мужья погибших или пропавших без вести военных.

Изменения затрагивают и ветеранов правоохранительных органов, в частности, бывших работников Вооруженных сил, Министерства внутренних дел, Национальной полиции и других силовых структур, а также вдовы или вдовцев умерших ветеранов. Под действие новых требований попали и лица, в свое время являвшиеся узниками концлагерей или гетто, а также дети, родившиеся в таких местах. Кроме того, ограничения касаются депортированных лиц, если они сейчас являются людьми пенсионного возраста или имеют инвалидность.

Несмотря на эти изменения, часть льготников сохраняет право на коммунальные скидки и субсидии в Кировоградской области без ограничений доходов. Речь идет об участниках боевых действий, а также о лицах с инвалидностью, наступившей в результате военных действий. Для них порядок предоставления льгот остается неизменным – размер пособия не зависит от уровня доходов домохозяйства.

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