Організація роздає безкоштовні продукти у Кіровоградській області для ВПО та пенсіонерів, переселенців, а також осіб, які втратили житло.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати завдяки ініціативам благодійних фондів, повідомляє Politeka.net.

Благодійний фонд ADRA Ukraine розкрив, яку допомогу надає.

ADRA Україна — це національне представництво всесвітньо відомої гуманітарної організації ADRA (Adventist Development and Relief Agency), яка розпочала свою діяльність на території України ще в 1993 році.

Організація спрямовує свої зусилля на подолання наслідків війни, соціальної вразливості, економічних криз, бідності та надзвичайних ситуацій. У центрі уваги — безкоштовні продукти у Кіровоградській області для ВПО та пенсіонерів, родинам з дітьми, особам з інвалідністю, а також тим, хто постраждав від бойових дій.

Основні напрямки діяльності:

Продовольча допомога у Харківській області — організація роздає безкоштовні продукти у Кіровоградській області для ВПО та пенсіонерів, переселенців, а також осіб, які втратили житло чи живуть у зонах активних бойових дій. Крім базових продуктів, надається хліб, дитяче харчування та продуктові сертифікати.

Грошова допомога — певні категорії населення можуть отримати фінансову підтримку, зокрема вагітні жінки, мами-годувальниці, одинокі батьки, особи з інвалідністю, а також постраждалі від бойових дій.

Психологічна підтримка — фахівці фонду надають допомогу як дорослим, так і дітям, які пережили травматичні події, втратили близьких чи були змушені покинути дім.

Соціальні програми — реалізуються проєкти на підтримку внутрішньо переміщених осіб, літніх самотніх людей, вразливих родин із дітьми, осіб з інвалідністю та інших категорій, які потребують особливої уваги.

Розвиток громад — сприяє впровадженню ініціатив на місцях, підтримує локальні проєкти, які допомагають громадам ставати більш стійкими до викликів.

Реагування на надзвичайні ситуації — команда ADRA оперативно працює в умовах криз, зокрема на сході та півдні України, допомагаючи людям у гарячих точках.

Завдяки своїй багаторічній діяльності здобула репутацію надійного партнера та помічника для тих, хто опинився в найбільш вразливому становищі.

Більше інформації про актуальні програми, можливість участі та отримання допомоги — на гарячій лінії фонду.

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