Организация раздает бесплатные продукты в Кировоградской области для ВПЛ и пенсионеров, переселенцев, а также лиц, лишившихся жилья.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области можно получить благодаря инициативам благотворительных фондов, сообщает Politeka.net.

Благотворительный фонд ADRA Ukraine раскрыл , какую помощь оказывает.

ADRA Украина – это национальное представительство всемирно известной гуманитарной организации ADRA (Adventist Development and Relief Agency), которая начала свою деятельность на территории Украины еще в 1993 году.

Организация направляет свои усилия на преодоление последствий войны, социальной уязвимости, экономических кризисов, бедности и чрезвычайных ситуаций. В центре внимания — бесплатные продукты в Кировоградской области для ВПЛ и пенсионеров, семьям с детьми, лицам с инвалидностью, а также пострадавшим от боевых действий.

Основные направления деятельности:

Продовольственная помощь в Харьковской области — организация раздает бесплатные продукты в Кировоградской области для ВПЛ и пенсионеров, переселенцев, а также лиц, лишившихся жилья или живущих в зонах активных боевых действий. Кроме базовых продуктов, предоставляется хлеб, детское питание и сертификаты продуктов.

Денежная помощь — определенные категории населения могут получить финансовую поддержку, в том числе беременные женщины, кормящие мамы, одинокие родители, лица с инвалидностью, а также пострадавшие от боевых действий.

Психологическая поддержка — специалисты фонда оказывают помощь как взрослым, так и детям, пережившим травматические события, потерявшим близких или вынужденным покинуть дом.

Социальные программы - реализуются проекты в поддержку внутренне перемещенных лиц, пожилых одиноких людей, уязвимых семей с детьми, лиц с инвалидностью и других категорий, требующих особого внимания.

Развитие общин – способствует внедрению инициатив на местах, поддерживает локальные проекты, которые помогают общинам становиться более устойчивыми к вызовам.

Реагирование на чрезвычайные ситуации — команда ADRA оперативно работает в условиях кризисов, в частности, на востоке и юге Украины, помогая людям в горячих точках.

Благодаря своей многолетней деятельности получила репутацию надежного партнера и помощника для тех, кто оказался в наиболее уязвимом положении.

Больше информации об актуальных программах, возможности участия и получения помощи — на горячей линии фонда.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: где предлагают убежище и не только.

Також Politeka написала, Подорожание хлеба в Днепре: к какому скачку цен готовиться покупателям.

Как сообщала Politeka, Работа для переселенцев в Запорожье: какие вакансии и зарплату предлагают для ВПО.