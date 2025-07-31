Вступят в силу новые тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Кировоградской области, которые будут касаться не всех потребителей.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Кировоградской области возрастут, однако не всем гражданам придется платить больше почти вдвое, сообщает Politeka.net.

Рост ввела Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммуналки (НКРЭКУ).

Вступят в силу новые тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Кировоградской области, которые будут касаться только небытовых потребителей. Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила решение о повышении прайс-кепов для бизнеса, то есть максимальных цен на электроэнергию, которые поставщики могут выставлять на продажу в периоды пиковой нагрузки.

Изменения охватывают ключевые сегменты оптового рынка — на сутки вперед, внутрисуточный и балансирующий. Новые ценовые ограничения будут действовать в вечерний период, с 17.00 до 23.00 — именно в это время в Украине традиционно наблюдается высокий уровень потребления электроэнергии.

Согласно новым правилам, стоимость одного мегаватт-часа электроэнергии на рынке «на сутки вперед» и на внутрисуточном рынке вырастет с 9 000 до 15 000 гривен. На балансирующем рынке предельная цена повысится с 10 000 до 16 000 гривен за мегаватт-час. Таким образом, в вечернее время прайс-кепы вырастут в 1,67 раза.

В то же время, для населения условия остаются неизменными. Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Кировоградской области и дальше будут оплачиваться по фиксированной стоимости — 4 гривны 32 копейки за один киловатт-час. Этот тариф удерживается в рамках механизма возложения специальных обязанностей (ПСО), позволяющего сохранить доступную стоимость электроэнергии для граждан.

Эксперты предостерегают: хотя тарифы для бытовых потребителей не изменяются, повышение стоимости электроэнергии для бизнеса может косвенно отразиться на населении. Рост расходов на энергоресурсы заставит предприятия пересматривать структуру цен на товары и услуги, что может привести к постепенному повышению цен для конечных потребителей.

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