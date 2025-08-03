Жителям рекомендуют заранее учитывать график отключения света в Кировоградской области на неделю с 4 по 10 августа.

Устиновский поссовет Кировоградской области сообщает о графике отключения света в Кировоградской области на неделю с 4 по 10 августа, что связано с выполнением плановых технических мероприятий, передает Politeka.

Такую информацию община предоставляет на официальном сайте.

Временное прекращение энергоснабжения будет продолжаться с 4 по 8 августа на нескольких улицах сел и поселков, входящих в Устиновскую территориальную общину.

4 числа с 09:00 до 17:00 обесточение состоится в селе Медово. Список улиц: Леси Украинки, 25, 28; Хутор; Центральная, 6

5-го, с 09:00 до 17:00, электроэнергии не будет в селе Докучаево по ул.: Виталия Федитника, 40; Лесная, 1-2, 4-11; Мира, 1-23, 25, 27, 29. В этот же день, с 08:30 до 17:00, плановые перерывы охватят село Березоватка: Заречная, 1-3, 5-12, 14-15; Осипова, 1-26, 28, 31, 34, 43-44, 47, 49, 51-53, 57, 60-67, 69-74, 76-77; Садовая, 3-6, 6а, 8-14, 16. В то же время в поселке Устиновка отключение коснется улицы Медовая, 29.

6-го, с 09:00 до 17:00, работы будут продолжаться в селе Медовое по ул.: Леси Украинки, 8, 13, 16; Центральная, 38

7 числа, с 09:00 до 17:00, обесточенными снова будут адреса в Докучаево — те же, что и 5 августа. В тот же день с 05:00 до 13:00 в поселке Устиновка отключение предусмотрено по ул.: Защитников Украины, 50; Казачья, 2-6; Александра Мазуренко, 2-5, 8-10, 12, 14-17, 19-20, 25-26, 26а, 27-29, 31-33, 35, 37.

8 числа, с 09:00 до 17:00, без питания останутся жители Новогоровки: Дмитровская, 89, 91, 93; Степная, 1а, 2-4, 6-7, 9, 11, 14, 18; Степная, 1; Чабанская, 3, 5-8, 10-13, 15, 17-18, 20-22, 24-25, 28, 30-33, 35, 37-38. Также 8-го с 05:00 до 13:00 в Устиновке будет обесточена улица Объездная, 352.

Жителям рекомендуют заранее учитывать график отключения света в Кировоградской области на неделю с 4 по 10 августа.

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